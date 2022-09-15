عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة الخامسة من (N7) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية والتي تشتمل على 278 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 16 نوفمبر 2016 وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس 15 سبتمبر 2022 والاحد 18 سبتمبر 2022، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022.



وذكرت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت «السكنية» الى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



كما يرجى من المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وقالت «السكنية» انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة.



الأسماء كالتالي:



٭ طلاع مضحي طلاع المضحي



٭ علي محمود عبدالمحسن بوحمد



٭ عبدالله عدنان عبدالله محمد



٭ محمد ناصر فهد بزيع



٭ حامد عبدالله عبدالرضا



٭ محمد جاسم عيد بن زايد



٭ مشاري مخلد مرزوق العازمي



٭ مشيط حمد مشيط العجمي



٭ أحمد خالد عبد الرزاق العيسى



٭ محمد عبدالله أحمد الحسيني



٭ عبدالله عبد الوهاب عبد الوهاب الرقم



٭ علي نجم علي العصفور



٭ راشد سالم ناصر الهاجري



٭ محمد نزار مقطوف علي



٭ حسين مبارك سعد الرشيدي



٭ عبدالله حسين ناصر التركيت



٭ علي جواد علي أحمد الشواف



٭ محمد حسين علي غلوم



٭ أحمد سالم فالح العازمي



٭ فهد حمود فهد الخالدي



٭ مطلق حمود فهد الخالدي



٭ محمد عبد الرحيم عباس علي



٭ عبدالله مطلق محمد العازمي



٭ محمد غزاي محمد العازمي



٭ عبدالله محمد ناصر العبد العالي



٭ مساعد مبارك مزيد المطيري



٭ محمد عبدالله حسين محمد



٭ صالح محمد صالح الرشيد



٭ خالد أحمد جاسم العوض



٭ حسن حمد حسن الشامري



٭ خالد مصطفى عبد الرسول حسن



٭ مبارك سلطان مبارك العجمي



٭ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الكندري



٭ خليل إبراهيم خليل العلي



٭ عبدالله خالد خالص



٭ عبدالله حجاب بدر جويعد



٭ ثامر سعد رجا العازمي



٭ حمود صقر حمود الصلال



٭ راشد حمد عبيد الرشيدي



٭ حسين علي هاشم يوسف



٭ عبدالعزيز خضر حسين علي



٭ حمود أحمد إبراهيم عاشور



٭ يحيى سعود حسين العجمي



٭ عبدالله مطلق مفلح الهبيدة



٭ عبدالله سعد زنيفر العازمي



٭ سالم عبد المحسن ضبيب العازمي



٭ جابر أحمد عبدالرضا الحداد



٭ حسين علي حسين الناصر



٭ راجح عذبي راجح العجمي



٭ علي راشد علي العتيبي



٭ محمد حبيب شناوه المهنا



٭ جاسم حسين محمود شعبان



٭ خالد يوسف فهد القروى



٭ عبدالله سلطان مبارك العجمي



٭ فيصل سلطان محمد المزعل



٭ ناصر أحمد صالح المكيمى



٭ عبدالرحمن أحمد محمد اكبر



٭ أحمد خالد أحمد الوقيان



٭ فهد سالم إبراهيم الخضر



٭ ثامر محمد صخيل العنزي



٭ حمد سالم بدر ملك



٭ جاسم أحمد محمد المنيخ



٭ صالح محمد رجا العازمي



٭ فليج فاضل خليفة الفليج



٭ سالم عمران حسن سالم الحمادي



٭ خالد عبد المجيد محمد حسين



٭ ضاري نواف خلف العنزي



٭ فيصل عبدالعزيز حمد عبد الكريم



٭ محمد فهد محمد الدريبان



٭ فهد عبدالحميد شملان الجناع



٭ طارق مشعل يوسف الدرباس



٭ عمر وليد مبارك الشطي



٭ جاسم محمد اسد حيدر



٭ عبدالعزيز محمد حسين الجبر



٭ يوسف ناصر غلوم دشتي



٭ عبدالله مصطفى محمد المبارك



٭ علي عبدالرضا عبدالله منوه



٭ حسن بليه حمد العجمي



٭ يوسف محمد علي عبد الرحيم



٭ سعود عبدالعزيز حطاب الحطاب



٭ عبدالرحمن مساعد سليمان العتال



٭ حمد محمد جابر المري



٭ خالد راشد علي الرقم



٭ عبدالله محمد خلف البيشي



٭ محمد أحمد سلمان الشمالى



٭ خالد نصار فالح العجمي



٭ أحمد نجيب أحمد القناعي



٭ عبد الوهاب عبدالحميد مبارك الحموه



٭ بدر أحمد خليفة الشاهين



٭ طلال جاسم راشد آل بن علي



٭ محمد عبدالله زيد العليان



٭ يوسف جاسم عبدالله الطوارى



٭ فيصل عبدالرزاق مبارك مرزوق



٭ بدر ناصر خرصان العجمي



٭ أحمد منصور عبدالله الديحاني



٭ أحمد محمد عيسى العبدالجادر



٭ فيصل عبدالعزيز فيصل الزبن



٭ راشد حمد جاسم الجلاهمة



٭ جاسم علي جاسم اللنقاوي



٭ محمد عادل محمد البغلي



٭ فهد سامي فهد الوهيب



٭ بداح مبارك بداح العجمي



٭ عبدالله مساعد عبدالله الحاى



٭ عبدالعزيز هادي عايض العتيبي



٭ عبدالله إبراهيم عبدالله الحبيتر



٭ محمد عادل علي الكندري



٭ محمد رائد محمد الحزيمى



٭ حسن هاشم حسن الهاشمى



٭ محمد طارق حيدر ماحسين



٭ عبدالعزيز أحمد عبدالله الحمود



٭ علي عبدالحميد أحمد الجدى



٭ علي فيصل عبدالهادي الخباز



٭ خالد أحمد مرزوق العازمي



٭ عبدالله خالد جاسم الدمخى



٭ محمد حسين اسد أحمد



٭ عدنان ناصر عبيد ناصر اليتيم



٭ عبدالله صالح عبدالله الفودرى



٭ حمود جابر عبدالرحمن حميدي



٭ عبدالله جواد علي أحمد الشواف



٭ غازي فيصل علي حمادة



٭ عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز العسعوسي



٭ بدر غازي محمد صالح المحمد



٭ عبدالله عباس حسن الرشيد



٭ ناصر عبدالعزيز عبدالمحسن البكور



٭ علي أحمد سليمان الحساوى



٭ محمد عادل محمد الثويني



٭ عبدالعزيز مرضى رهيف العجمي



٭ حسين يوسف رجب علي



٭ علي نعمة شاهر الشريفي



٭ نواف علي سعد المسعود



٭ سعود عبدالعزيز عبدالمجيد معرفي



٭ عمر محمد عمر العصيمي



٭ مصطفى كامل مصطفى الشوا



٭ يوسف أحمد عبدالله الفارسي



٭ حمد منصور عبدالله مريس



٭ فواز عبدالعزيز حمود الكدموس



٭ عقيل عباس حسين نزر



٭ خالد ناصر أحمد المحبوب



٭ فيصل مسلط ماجد المطيري



٭ محمد صالح علي العليوه



٭ صالح مهدي صالح الراشد



٭ فيصل محسن مصلح الرشيدي



٭ يوسف خالد جاسم الصانع



٭ بدر ناصر مسدح العنزي



٭ فهد مساعد سليمان العتال



٭ براك زيد عبدالله السهيل



٭ عبدالله جمال هاشل الهويشل



٭ جراح ضايف فرج عبدالله



٭ عبدالله فهيد محمد العجمي



٭ محمد سعود طاهر الشمري



٭ عثمان جمال عثمان العصفور



٭ علي فلاح منشد الهندال



٭ محمد جمعان عميم العازمي



٭ جاسم وليد محمد المزعل



٭ محمود عبدالكريم عبدالرسول فتح الله



٭ سليمان صقر سالم المري



٭ خالد براك خلف الحيص



٭ فهد هلال جزاع العتيبي



٭ أحمد حمود حمد زريج



٭ علي عدس حسين العجمي



٭ مساعد عبد اللطيف فهد البديوى



٭ نواف محمود سالم البلهان



٭ حازم عزيز فارع المطيري



٭ فيصل طه علي عبدالكريم



٭ مساعد سعود مصلط العدواني



٭ علي عبد المجيد قاسم البلوشي



٭ ميثم أحمد سلمان الشمالى



٭ خليفة أحمد خليفة الشنفا



٭ منصور لافي ناصر العازمي



٭ محمد غازي مطلق المطيري



٭ علي أحمد سيد عبدالله الشبر



٭ عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الراشد



٭ أحمد محمد شريم العتيبي



٭ حيدر ناصر حسن بوصخر



٭ ناصر مرزوق فلاح العتيبي



٭ ناصر حامد عبد القادر السرحان



٭ علي عماد محمد



٭ عمر عبدالله محمد المنيس



٭ فهد سوعان عبيد العنزي



٭ ناصر صبحى أحمد الكندري



٭ يوسف مسير كويكب الظفيري



٭ عبدالرحمن فهد محسن العجمي



٭ عبدالعزيز يوسف أحمد الصديقى



٭ حسين محمد حسين السليطين



٭ عبدالله إبراهيم عبد الوهاب الغانم



٭ فهد ناصر عايض العجمي



٭ مناف حبيب إبراهيم شعبان



٭ سعد محمد سعد العازمي



٭ عثمان محمد مرزوق الرشيدي



٭ جاسم نعمت الله أحمد نعمت الله زاده



٭ عبدالعزيز جميل فالح السعيدي



٭ أحمد صالح حسين الدمخى



٭ خالد سعد حمدان العازمي



٭ وليد حمد علي العنزي



٭ سالم حسين محمد أحمد



٭ يوسف محمد عبد الهادي المحميد



٭ نادر محمد سعد الحربي



٭ مطلق فلاح غازي المطيري



٭ عبدالرحمن طعيمس صالح العتيبي



٭ عبدالله صالح علي العليوه



٭ فهد وسمي شنيف الفضلي



٭ محمد فهيد لمعان العجمي



٭ فواز عبدالله محمد الصميط



٭ عبدالله عبد الرحيم إبراهيم إبراهيم



٭ سلطان عبدالله مبارك العازمي



٭ علي حسين علي العرادي



٭ طلال صالح مرزوق المرزوق



٭ فواز كميخ نهار المطيري



٭ عبدالله سعد حمدان العازمي



٭ خالد سالم محمد العنزي



٭ إبراهيم أحمد إبراهيم ارحمة



٭ الحميدي عويض صالح الشلاحي



٭ وليد شاكر حسين سليم



٭ مصعب عبدالله عبدالرحمن الكندري



٭ عبدالرحمن محمد هادي العجمي



٭ يوسف محمد عبدالرحمن الدخيل



٭ يوسف أحمد يوسف القندى



٭ مبارك محمد ماجد السبيعي



٭ أسامة محمد فهد السدانى



٭ عبدالرحمن عبدالله سعود العجمي



٭ نايف عبدالله محمد الناجعي



٭ ناصر فلاح منشد الهندال



٭ سالم عبد الهادي عبدالله الوطيان



٭ عبدالعزيز أحمد ناصر الشقيحى



٭ حمد عبد الوهاب عبدالرحمن المزيني



٭ خالد فهد عقلة العنزي



٭ عادل حمزة عبدالله يوسف



٭ حامد محمد عتيج العازمي



٭ أحمد محمد مهلهل الخصيلى



٭ مطلق نايف حمد العميره



٭ ناصر عادل يوسف بورسلى



٭ حسين ناصر نصار العازمي



٭ عامر هزاع ماطر العازمي



٭ سعود ناصر سعود الصالح



٭ مشعل محمد عبدالرحمن العازمي



٭ خالد سعد فالح العجمي



٭ صالح محمد جابر العجمي



٭ مبارك عبدالله ضميد محمد



٭ عبدالرحمن نعيس رويشد الرشيدي



٭ يوسف بدر يوسف بو حيمد



٭ فهد سليمان سعد البطاح



٭ عبدالهادي عطا الله فلاح السكران



٭ خالد نايف خالد العنزي



٭ فهد جديعان علي العنزي



٭ أحمد دغيم رفيع الشمري



٭ خالد خلف إبراهيم خلف



٭ أحمد محمد عبدالله مسيح الكندري



٭ عبداللطيف صلاح محمد ال هيد



٭ عامر عبدالكريم هاشم علي



٭ علي هويدي علي المري



٭ عبدالوهاب علي مطلق العازمي



٭ إبراهيم مبارك عبدالله علي أحمد



٭ حمود طريجي صالح الشلاحي



٭ عبدالله جمال عبدالله الشاهين



٭ عبدالعزيز فالح قطيم المطيري



٭ أحمد محمد طالب الكندري



٭ سليمان فهد غنيم الظفيري



٭ فواز وسمي محمد الوسمي



٭ وليد خالد محمد المطيري



٭ محمد عبدالرحمن مرزوق العجمي



٭ محمد ضويحي جابر الهاجري



٭ عبدالرحمن محمد سليمان بوكحيل



٭ ناصر جفين ناصر العجمي



٭ عدنان خليفة جاسم العربيد



٭ محمد سليمان محمد السعيد



٭ ناصر بدر خلف العتيبي



٭ فراج مبارك فرج الساهلى



٭ جابر عبيد علي المري



٭ عبدالرحمن عبدالله علي مبارك



٭ عبدالعزيز حامد صالح العثمان



٭ ناصر عبدالله مريشد الرشيدي



٭ خالد سعد عجب العازمي



٭ ناصر جزاع زبن المطيري



٭ فهد سعود محمد السهلي



٭ راشد عايض عايد الدرزي العازمي



٭ عثمان محمد علي القبندي



٭ فراج فهد فراج العربيد



٭ مشعل راضي رشيد الشمري