أسامة أبو السعود

أعلن نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت علي العامري دعم النقابة الكامل لمطالب أبناء الكويت الحاصلين على تخصصات جامعية أو حملة الدبلوم في مجال الهندسة وصناعة البترول والبتروكيماويات والصناعة التابعة لها.



وشدد العامري في تصريح صحافي على أن إعلانات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها عن إتاحة فرص عمل للخريجين الجدد من حملة الشهادات الجامعية أو الدبلومات للكويتيين للانضمام إلى العمل بالمؤسسة إعلانات في تخصصات قليلة، مؤكدا أن هناك آلاف الشواغر واحتياج كبير للتوظيف في القطاع النفطي، مشددا على ضرورة استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين المتخصصين في هذا المجال.



ودعا الى ضرورة الإسراع في تطبيق سياسة الإحلال الوظيفي للخريجين الكويتيين، كما جاء في توصيات سمو ولي العهد، مبينا أن النقابة مستمرة كما عهدها الجميع في دعم مطالب الطبقة العاملة من أبناء الكويت، حتى شمول جميع التخصصات الفنية والإدارية في إعلانات التوظيف القادمة، مطالبا باسم نقابة نفط الكويت بإزالة شرط «التأمينات» عن جميع التخصصات، وزيادة العمر وأن تكون المفاضلة وفق سنوات أقدمية الشهادة.



وطالب بضرورة إلغاء الشروط التعجيزية في اختبارات القبول، وتغيير الآليات السابقة بما يسهل عملية توظيف الكفاءات الوطنية، وسد مختلف الشواغر في القطاع النفطي وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.