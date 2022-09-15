تقدم مرشحان اثنان إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلب التنـــازل عـــن خـــوض انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) المقــــرر عقدهــا في الـ 29 من سبتمبر الجــــاري.



وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الرابعة المرشح حماد محمد العجمي والمرشح عبدالمحسن لافي الشمري ليصبح إجمالي عدد المتنازلين 15 مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابـــات مجلس الأمة يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الماضي.



وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 355 مرشحا ومرشحة من بينهم 25 سيدة.



ووفقا لقانون الانتخاب فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).