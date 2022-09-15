محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية إشبيلية التعاونية سعد محمد المطيري لـ «الأنباء» بأنه تم اعتماد الميزانية وتوزيع 12% أرباحا على المساهمين الكرام، وذلك بعد تحديد موعد من قبل وزارة الشؤون لعقد الجمعية العمومية والتصديق على التقريرين المالي والإداري، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة دأب على توزيع أعلى نسبة من الأرباح بحسب قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية منذ التأسيس في العام 2014. وأضاف أن الجمعية في تقدم وتصاعد مستمرين على مختلف الأصعدة، ووضعنا خطة سنوية للعام الحالي نفذنا بعضها والباقي قيد التنفيذ تشمل الأنشطة التسويقية والاجتماعية والإنشائية، ما يشكل قفزة نوعية في مستوى الأداء والخدمات.



وردا على سؤال حول الأنشطة والمهرجانات التسويقية ذكر أنه جرى إطلاق مهرجان القرطاسية والسلع في السوق المركزي بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتخفيف الضغط عن كاهل الأسر، بخصومات مميزة وتنافس كبير وتنوع واسع، إلى جانب دعم ما بين 10 و16 صنفا شهريا ببطاقة العائلة.



وفيما يتعلق بالأنشطة الإنشائية أوضح المطيري أنه جار العمل على تجهيز فرع لوازم العائلة وفرع البقالة ق 2 بما ينسجم مع تطلعات مجلس الإدارة في تعزيز الملاءة المالية وتوفير المزيد من الخدمات لعموم المستهلكين.



وأشار إلى أنه تمت إعادة ترميم الممشى وتجميل محيط الجمعية، وتوفير اشتراك الجزيرة الباقة الشاملة، وباقات كأس العالم مع الباقة الرياضية بقيمة 70 دينارا بدعم يزيد على 50% حيث يبلغ سعر البطاقة 150 دينارا، إلى جانب توفير تذاكر الأطفال.