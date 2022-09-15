ناصر العنزي



ألحق الفحيحيل بالسالمية أول خسارة له في الدوري الممتاز وتغلب عليه 3-2 في مواجهة تألق بها «الأحمر» وخرج بفوز مستحق، وبذلك حرم الفحيحيل خصمه من الانفراد بالصدارة وأبقاه على نقاطه الـ 7 في حين أصبح للفائز 6 نقاط.



وفاجأ مدرب الفحيحيل فراس الخطيب خصمه مدرب السالمية محمد ابراهيم بضغط هجومي مبكر أسفر عن هدفين أصابا خطوط السالمية بالارتباك، وجاء الهدف الأول بضربة رأسية للمتحرك لويز بعد تمريرة عرضية متقنة من أحمد النصر (21)، وأضاف الهدف الثاني يوسف بن سودة من ركلة جزاء صحيحة (34)، وواصل الفحيحيل ضغطه بعد الهدفين وكاد يضيف هدفا لولا تأخر فهد الرشيدي في اللحاق بالكرة، وظهر خط وسط الفحيحيل المكون من لويز ومشاري الكندري وفابريس ويعقوب الطراروة بحالة نشطة مكنت فريقهم من تهديد مرمى الخصم، فيما غاب السالمية طويلا عن الشوط الأول وبقي مهاجماه جمعة سعيد وأسو رستم في المقدمة دون إمدادات، وصحا «السماوي» متأخرا وقلص الفارق في الوقت الإضافي عن طريق أسو رستم (47).



وفي الشوط الثاني أدرك السالمية هدف التعادل الثاني عن طريق فهد المجمد، وتغير حال السالمية للأفضل وأضاع كارلوس منديس فرصة ثمينة وتبادل الفريقان الهجمات، وتمكن مهاجم الفحيحيل المتألق التونسي يوسف بن سوده الهدف الثالث بضربة رأس جميلة (71).



أدار المباراة الحكم عبدالله الكندري وأجاد في إدارتها.



تتواصل المنافسة بين فرق دوري «زين» الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتان في إطار الجولة الرابعة، حيث يحل القادسية بنقاطه الـ 6 ضيفا على الجهراء بـ 4 نقاط، وهو اللقاء الذي سوف يشهد اعتزال الحارس الجهراوي بندر سليمان بعدما خدم فريقه لعدة مواسم، وفي المباراة الثانية يلعب كاظمة برصيد 7 نقاط مع النصر بـ 4 نقاط على ستاد الصداقة والسلام في مواجهة ستحدد شكل الصدارة.



ولن تكون مهمة القادسية سهلة اليوم أمام فريق متحفز تدعمه جماهيره، خصوصا أن «الأصفر» خرج بخسارة قاسية من كاظمة بثلاثية في الجولة الماضية وبات على مدربه ناصر الشطي تعويض النقاط المهدرة كي يكون قريبا من فرق المقدمة، ولا شك أن خسارته للمرة الثانية على التوالي اليوم ستكون عواقبها غير مرضية بعدما طالته الانتقادات كثيرا طوال المباريات الثلاث الماضية لسوء الأداء الفني، بل طالب البعض بتنحيته من مهمته كما فعل العربي مع مدربه المقدوني يوغسلاف، و«الأصفر» بلاعبيه الخبرة قادر على تحقيق الفوز إذا أحسن لاعبوه استغلال الفرص، كما يجب على المدرب معالجة القصور في خط الدفاع بعدما تلقت شباكه 5 أهداف حتى الآن.



أما الجهراء فقد تعثر بالخسارة أمام التضامن في المباراة الماضية بهدف نظيف، الأمر الذي فوت عليه فرصة المنافسة على الصدارة بعدما حقق فوزا وتعادلا في أول جولتين، وعلى مدربه ساندي دراسة أسباب الخسارة غير المتوقعة وتصحيحها لما يضمه من عناصر متحمسة لخدمة فريقها، ويغيب عن الجهراء اليوم أسعد عبدالعزيز للإيقاف.



وفي المباراة الثانية، فسيكون مدرب كاظمة ماركوف ولاعبوه على موعد مهم لتأكيد صدارتهم مع نهاية الجولة الماضية.