ولي العهد للأمير: نسأل الله أن يحيط سموكم بكريم عنايته وعظيم رعايته لاستكمال مسيرة الخير والتنمية وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والاستقرار ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.

هذا نصها: يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم، حفظكم الله ورعاكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودتكم الميمونة إلى أرض الوطن العزيز برعاية من الله وفضله بعد قضاء إجازة خاصة. كما يسعدني أن أعرب لسموكم، حفظكم الله ورعاكم، عن بالغ سرورنا وخالص دعواتنا وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، كما نسأله تعالى أن يحيط سموكم بكريم عنايته وعظيم رعايته لاستكمال مسيرة الخير والتنمية وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والاستقرار ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة، حفظكم الله ورعاكم.

هذا، وقد بعث صاحب السمو برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد، ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمة الوطن الحبيب وتحقيق الأهداف التنموية والرؤى الطموحة التي تسهم في رقيه وتقدمه وازدهاره وتعزيز مكانته ورفعة شأنه وأن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية. هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غواتيمالا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية هندوراس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.