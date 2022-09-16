اختتمت أمس الخميس فعاليات اجتماع التخطيط النهائي لتمرين (لؤلؤة الغرب 2022) الذي عقد في الكويت على مدى خمسة أيام بين الجانب الكويتي ممثلا بالجيش الكويتي والحرس الوطني والجانب الفرنسي.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن تمرين (لؤلؤة الغرب 2022) سيكون في نهاية هذا العام ويهدف إلى توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية وقياس القدرة على إدارة الأزمات والعمليات المشتركة والمختلطة وذلك في سياق تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.



.. وختام «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة كويتية



بحضور ممثل رئيس الأركان العامة للجيش مدير الخطط المشتركة بهيئة العمليات والخطط العميد الركن فواز الحربي والوفد المرافق له، اختتمت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس الخميس فعاليات النسخة العاشرة من تمرين «الأسد المتأهب 2022» بمشاركة 27 دولة صديقة وشقيقة، والذي استمرت فعالياته لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الجيش الكويتي شارك بهذا التمرين الذي يهدف الى تعزيز التعاون المشارك على مستوى الدفاع الإقليمي بين الدول الشقيقة والصديقة، في بيئة العمليات المعقدة والمتغيرة باستمرار، ومن خلال تبادل واكتساب الخبرات، وتوحيد المفاهيم والرؤى حول تعزيز التكامل في كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.

وتضمن تمرين «الأسد المتأهب» تدريبات ميدانية مختلفة من جميع القوات البرية والجوية والبحرية وتمرين مراكز قيادات يستند الى سيناريوهات تحاكي التهديدات الجوية والهجمات الصاروخية، وعمليات حماية الأجواء والحدود، بالإضافة إلى عمليات مكافحة الإرهاب، وإدارة الأزمات والكوارث بالإضافة إلى عمليات الأمن السيبراني.