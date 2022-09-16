دارين العلي



أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن انطلاق حملة حملة «استرجاع الادوية منتهية الصلاحية وغير المستخدمة» وذلك من خلال تسليم الأدوية للمراكز الصحية الموجودة في المناطق للتخلص منها بطريقة آمنة.



ودعت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة شيخة الإبراهيم في تصريح لـ«الأنباء» جميع من لديهم ادوية منتهية الصلاحية او غير مستخدمة للمشاركة في الحملة التي تستمر خلال الفترة من 14 الى 22 الجاري وذلك حتى يتم التخلص منها بطرق آمنة صحيا وبيئيا. وقالت إن هذه الخطوة تهدف الى تقليل المشاكل الصحية الناتجة عن رمي الادوية منتهية الصلاحية في النفايات المنزلية وذلك عبر إعادتها للمراكز الصحية والتصرف بها من قبل المعنيين بإتلافها بطريقة علمية وصحية. وأوضحت الإبراهيم ان هذه الحملات ستستمر سواء في مخلفات الادوية او المخلفات الالكترونية وغيرها من المخلفات التي يجب الا تدخل ضمن المخلفات المنزلية.