أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ضرورة مواصلة التعاون بين جميع الجهات بما يحقق الأهداف المنشودة في التصدي للمهربين وتجفيف منابع التهريب التي تستهدف إغراق البلاد بالممنوعات والإضرار بأمن وسلامة الوطن.



جاء ذلك وفق بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال قيام الشيخ طلال الخالد بتفقد ميناء الدوحة أمس الخميس، حيث اطلع على آلية العمل للتأكد من سلامة الإجراءات والطرق المتبعة في تفتيش الحاويات لمنع تهريب الممنوعات. وأكد وزير الداخلية بالوكالة خلال الجولة أهمية الدور الذي يؤديه العاملون في الميناء بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هدف الزيارة تعزيز الثقة في العاملين للتصدي لآفة المخدرات.



ورافق الشيخ طلال الخالد في جولته المدير العام للإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وميناء الدوحة ناصر الشمري.