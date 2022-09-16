بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي أن الكويت تتبع جميع التوصيات والإجراءات اللازمة لحفظ الهوية الخليجية، مشيرا إلى انه يقع على عاتق كل من ينتمي للمجتمع الخليجي مسؤولية كبيرة تتمثل في المحافظة على العادات والتقاليد وتعاليم ديننا الحنيف.



وأشاد السبيعي في كلمة له بمناسبة يوم الأسرة الخليجية بالمبادرة غير المسبوقة، والتي تقدمت بها المملكة العربية السعودية والتي تصب في مصلحة تعزيز الهوية الخليجية والحفاظ على العادات والتقاليد الخاصة بالأسرة الخليجية في ظل التسارع الخطير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.



ولفت الى أن ديننا الحنيف يحثنا على التماسك بالعادات الأصيلة لمجتمعنا، داعيا المولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لما فيه مصلحة دول الخليج بصفة عامة وشعوبها في ظل قياداتها الحكمية، أطال الله في أعمارهم.