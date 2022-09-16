محمد راتب

أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيناقش قبل موعد انتخابات مجلس الأمة عددا من الأسماء المرشحة لسد الشاغرين المتاحين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك بعد إحالة كل من نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية في الهيئة علي الفارسي الى التقاعد وعدم التجديد له بعد انتهاء مدته القانونية، وكذلك نائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية دلال رجب.



وأضاف المصدر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس سيتخذ قرارات تدوير بين الوكلاء خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا حرص الوزير على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى إعادة ترتيب المؤسسات الحكومية والهيئات بما يتواءم مع توجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال المرحلة الراهنة.



وأشار المصدر إلى أن الوزير محمد الفارس طلب من المدير العام للهيئة بالتكليف تزويده بجميع المؤهلات العلمية لإشرافيي وقياديي الهيئة، لإعادة النظر فيها، وذلك بعد الحديث عن وجود قياديين حاليين تم تكليفهم خلال الفترة السابقة، والذين تم الكشف عن أن تخصصاتهم العلمية لا تتطابق مع المناصب التي يشغلونها.