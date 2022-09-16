أحمد خميس



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات شفهية دخلت حيز التنفيذ خلال الساعات الماضية، تضمنت وقف استصدار تصاريح العمل لبعض الجنسيات، مشيرا الى ان الإجراء تنظيمي. وأضاف: سيستم الشركات مع وزارة الشؤون يقبل المعاملات، ولكن لن يتم الحصول على موافقة أو رد. ويأتي الإجراء الجديد بعد أسابيع من وقف أذونات الزيارة العائلية وأيضا وقف الالتحاق بعائل.



إلى ذلك حجزت دائرتان إداريتان في المحكمة الكلية 9 دعاوى لمرشحين ضد قرار وزير الداخلية باستبعادهم من الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقررة 29 الجاري إلى الأحد المقبل.