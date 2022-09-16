عبدالكريم العبدالله



أقامت أسرة معهد الكويت للاختصاصات الطبية حفل تكريم للأمين العام د.فواز الرفاعي بمناسبة انتهاء فترة توليه المعهد.



وتقدم د.الرفاعي بالشكر والتقدير لكل منسوبي معهد الكويت للاختصاصات الطبية على التعاون والجهد المستمر خلال الفترة الماضية، والذي توج بالحفاظ على الاعتراف الكندي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمعهد كمؤسسة أكاديمية غير جامعية وحيدة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حصول بعض البرامج على الاعتراف.



وسأل د.الرفاعي الله، عز وجل، أن يكون قد أدى الأمانة على أكمل وجه، وأن يحفظ الكويت في ظل القيادة الحكيمة تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.