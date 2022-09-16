أكدت مديرة المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون بالندب الشيخة العنود إبراهيم الصباح أهمية رفع مستوى المعرفة لتبادل المعلومات والخبرات بمجال العمليات السيبرانية.



جاء ذلك في كلمة للشيخة العنود الصباح نقلها بيان صحافي صادر عن جهاز الأمن الوطني اليوم الخميس بمناسبة عقد المركز والوفد الإقليمي الخليجي للجنة الدولية للصليب الأحمر ندوة مشتركة بعنوان «قابلية تطبيق القانون الإنساني في العمليات السيبرانية».



وأشارت الشيخة العنود الصباح إلى أهمية مواجهة الأمن العالمي للتهديدات غير التقليدية والذي يشكل تحديا عالميا، مستذكرة ما حصل خلال الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا في يوليو الماضي مما يشكل تأثيرا على خصوصية الفرد وتقاطعها مع حقوق الإنسان.



من جانبه، أشاد رئيس الوفد الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو خلال الندوة باهتمام الخبراء الكويتيين والخليجيين بعواقب الحرب الإلكترونية والقانون المنطبق عليها.



وقال إن استخدام العمليات الإلكترونية في النزاعات المسلحة له عواقب إنسانية مدمرة، مبينا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها اهتمام للحد من التكلفة الإنسانية لتلك العمليات السيبرانية.



ولفت إلى أهمية القانون الدولي الإنساني لهذه التكنولوجيا الجديدة عند استخدامها في النزاعات المسلحة.



وحضر الندوة التي عقدت من 14 إلى 15 الجاري سفراء دول الناتو وعدد من الخبراء المدنيين والعسكريين من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.