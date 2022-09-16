ناصر العنزي



أنقذ المهاجم المتألق شبيب الخالدي كاظمة من "مصيدة" التعادل وخرج فائزا على النصر" المكافح" بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال"4" لدوري زين الممتاز، ليحلق " البرتقالي" وحيدا في الصدارة برصيد "10" نقاط، فيما بقي الخاسر على "4" نقاط.



وقد صمد النصر طيلة الشوط الأول ولم يمكن مضيفه كاظمة من الوصول إلى مرماه بعدما لعب ناقصا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة "3" بسبب تلقي مدافعه السوري عمرو ميداني بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخله العنيف على جاي ديمبلي المنفرد بالمرمى ، وشكل لاعبو النصر جدارا صلبا أمام كل محاولات خصمه المتكررة، بل ان الفرصة جاءت للعنابي على طبق من ذهب للتقدم بالنتيجة بعدما ردت العارضة كرة خالد شامان وارتدت له مرة أخرى لكنه سددها خارج المرمى "40" ، ونجحت خطة مدرب النصر محمد المشعان في الخروج من الشوط الأول بشباك نظيفة لعل ظروف المباراة تتغير في الشوط الثاني.



من جانبه، عجز كاظمة عن تسجيل هدف وهو الأكثر عددا بعدما اتجه لاعبوه للعب الفردي ، ورغم سيطرتهم على الكرة إلا ان لاعبي" البرتقالي " فقدوا حاسة اللمسة الأخيرة وذهبت كل محاولاتهم سدى وظهر جاي ديمبلي بحالة جيدة ولم يجد تعاونا من زملائه، كما ان صلابة دفاع النصر منعتهم من تهديد مرمى حارسهم فواز الدوسري.



وفي الشوط الثاني أجرى كلا المدربين ماركوف والمشعان تغييرات، هجومية للأول ودفاعية من الثاني ، وألغى الحكم بعد إبلاغه من حكم " الڤار" هدفا لبديل كاظمة ناصر الفرج حيث تبين عدم تخطى الكرة خط المرمى "68". وواصل البرتقالي عجزه عن اقتحام منطقة دفاع الخصم حتى الدقيقة "84" لحظة الفرج وهدف الفوز عن طريق شبيب الخالدي برأسية لا تصد، وفرج الخالدي عن فريقه بعد ضيق.



هذا، وقد أدار المباراة الحكم أحمد العلي، وجاءت قراراته سليمة.