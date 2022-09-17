الأسعار ستشهد مزيداً من الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع توافره في معارض الإلكترونيات وشركات الاتصالات



مصطفي صالح

بدأت المتاجر ومعارض الهواتف اليوم (الجمعة) في بيع أحدث هواتف شركة «آبل» الأميركية «آيفون 14» الجديد، وذلك بإصداراته الأربعة، وذلك بعدما أعلنت الشركة المنتجة عن توافر إصدارات «آيفون 14» و«14 برو» و«14 برو ماكس» بدءا من اليوم، فيما سيتاح هاتف «آيفون 14 بلس» في 7 أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق، قالت مصادر بقطاع الالكترونيات لـ «الأنباء»، إن عشاق هواتف «آيفون» تمكنوا من شراء الإصدارات الجديدة بالسوق المحلي، وذلك بالتزامن مع طرح الهاتف رسميا بالأسواق الأميركية والعالمية، حيث نجحت الشركات والمعارض الكويتية في توفير الهاتف الجديد للمستخدمين بالكويت بالتزامن مع طرحه رسميا في الأسواق العالمية.

وبالنسبة للأسعار ذكرت ان الاسعار مرتفعة للغاية لاسيما وان هناك شحا في المعروض، مبينة أن الاسعار تتراوح بين 350 دينارا إلى 450 دينارا، إلا ان الاسعار ستشهد مزيداً من الانخفاض خلال الاسابيع المقبلة مع توافره لدى الكثير من شركات الاتصالات ومعارض الالكترونيات. تجدر الاشارة إلى ان هاتف «آيفون 14» الجديد، يتمتع بشاشة «OLED» بسطوع أعلى 1200 نيتس، ويدعم آيفون الجديد خاصية «Always On Display»، وستعمل الشاشة طول الوقت، وستقدم خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية لحالات الطوارئ كخدمة، على أن تكون متاحة لسنتين مجانا مع هواتف آيفون 14، والتي ستتاح أولا في أميركا وكندا.

كما ان كاميرا «آيفون 14 برو» بدقة 48 ميغابيكسل، وبحساس أكبر 65% للكاميرا الأساسية مقارنة بالسابق، وأيضا من مميزات «آيفون 14 برو» و«14 برو ماكس» الجديد أنه يأتي بمعالج «A16 Bionic»، واللون البنفسجي هو لون الجهاز الرسمي الجديد.

ولفتت المصادر إلى أن جميع الاكسسوارات الخاصة بالهاتف الجديد من كفرات ووصلات للشحن واستيكرات خاصة بالحماية وغيرها أصبحت متوافرة بالسوق المحلي لدى العديد من المتاجر، موضحة أن جميع الاكسسوارات والكماليات الخاصة بالهاتف الجديد تشهد ارتفاعا بعض الشيء.