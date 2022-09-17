ناصر العنزي

عاد الكويت من الأحمدي بفوز صعب على الساحل بنتيجة "3-2" في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب في ختام الجولة ال"4" للدوري الممتاز ، وبتلك النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى "9" نقاط احتل بها وصافة الترتيب خلف كاظمة المتصدر ب"10" نقاط، فيما تلقى الساحل خسارته الرابعة وبقي بلا نقاط في المركز الأخير.

سيطر الكويت على الشوط الأول تماما وتمكن من دك مرمى الساحل بثلاثة أهداف عن طريق المتألق ياسين الخنيسي "22و35" ومحمد فريح "41" بعدما أحسن لاعبوه الانتشار والتمرير المتقن والضغط على الخصم من جميع الجهات، حيث زج مدرب الأبيض رادان بتشكيلة ارتكزت على عناصر متحركة مثل فيصل زايد وأرشد العلوي وأحمد الظفيري في الوسط، وفي المقدمة عمرو عبدالفتاح "عموري" وياسين الخنيسي. ولم يجد الأبيض صعوبة في اختراق دفاع الخصم المفتوح، وظهر بشكل مميز الخنيسي، حيث نجح في استغلال الفرص المتاحة له، كما دلل على مهارته في هدفه الثاني بعدما أرسل له الحارس ضاري العتيبي كرة طويلة تمكن من "ضمها " على صدره وأودعها مرمى الحارس حمد الخالدي وسط مضايقة المدافعين، كما منع خط دفاع الأبيض بقيادة فهد الهاجري وبلال عيفة كل محاولات الخصم البائسة، أما الساحل فقد دخل المباراة بشكل " انهزامي " وكأنه على علم بخسارته ، وسادت ألعابه العشوائية ولم يجد مهاجموه فيصل عجب وجيوفاني ولو فرصة واحدة لتهديد مرمى الخصم .

وفي الشوط الثاني أحدث كلا المدربين رادان ومحمد دهيليس تعديلات على صفوفهما، إذ تغير حال الساحل إلى الأفضل ونجح في تقليص النتيجة بهدفين سجلهما مهاجمه جيوڤاني "62 و89"، فيما فرط لاعبو الكويت في فرص متاحة للتسجيل، وبالفعل يستحق الساحل الإشادة بالشوط الثاني على عكس الشوط الأول فسجلوا هدفين وأضاع مثلهما.

وقد أدار المباراة الحكم هاشم الإبراهيم ونجح في إدارتها وأخرج البطاقة الحمراء لمدير كرة الساحل أحمد عجب بالشوط الأول لاحتجاج غير مبرر.