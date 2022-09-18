عاطف رمضان



تمكنت وزارة التجارة والصناعة من ضبط كمية كبيرة من قطع غيار المركبات المقلدة في أحد كراجات منطقة الشويخ الصناعية تم إخفاؤها في مخزن خاص بالكراج، حيث تم العثور على أنواع مختلفة من الفلاتر والبلاكات والسفايف المقلدة جاهزة للبيع مما يعرض حياة المستهلكين للخطر.



وقام فريق الرقابة التجارية بحصر المضبوطات وتحرير محضر واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.



من جهة اخرى، قامت الوزارة بضبط مخزن في منطقة أمغرة يحتوي على عدد كبير من الإطارات المستعملة، حيث يقوم المخالف ببيعها وتوزيعها على محال تبديل الإطارات.



وتم ضبط المخالفة بعد عملية رصد وتحقق قامت بها «التجارة» اسفرت عن ضبط المخالفة وحصر المضبوطات وتحرير محضر.