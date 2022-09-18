اتحاد المبرات يقدم اقتراحات العمل للخيري والشريعان يحيلها إلى جهات الاختصاص



أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الحرص على التعاون الوثيق مع وزارة الشؤون، لاسيما أن عمل الاتحاد يرتكز على التنسيق بين الجمعيات الخيرية من ناحية، ووزارة الشؤون كجهة مشرفة من ناحية أخرى.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم العمل الخيري ومناقشة سبل تذليلها.



ونقل العجمي عن الوزير الشريعان وعده بعرض عدد من الاقتراحات التي قدمها الاتحاد على الجهات المختصة لعمل اللازم.



وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس الاتحاد درعا تذكارية للوزير الشريعان.