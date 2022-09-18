قدم سفيرنا لدى النمسا طلال الفصام نسخة من أوراق اعتماده إلى الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين وذلك خلال مراسم جرت في قصر (هوفبورغ) الرئاسي في العاصمة فيينا.



وقالت سفارتنا في فيينا في بيان تلقت (كونا) نسخة منه إنه جرى خلال تلك المراسم الإشادة بالمستوى المميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود والتأكيد على ضرورة العمل من أجل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية.



من جانبه، قال السفير الفصام في تصريح لـ (كونا) عقب الحفل إنه نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس فان دير بيلين.



من جهته، طلب الرئيس النمساوي نقل خالص تحياته إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.



وأعرب السفير الفصام خلال المناسبة عن بالغ اعتزاز الكويت وتقدير القيادة السياسية بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مؤكدا حرص البلدين الصديقين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة والعمل على تبادل الزيارات الرسمية والشعبية ومواصلة التشاور وتبادل الآراء حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، قدم سفيرنا لدى البوسنة والهرسك ظاهر الخرينج نسخة من أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش.



ونقل السفير الخرينج خلال تقديمه أوراق الاعتماد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته للبوسنة والهرسك المزيد من التقدم والازدهار.



وذكر أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة في ظل الروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيق بين البلدين.



وأكد أن المسؤولين في البوسنة والهرسك يقدرون بشكل كبير الدور الإنساني الذي تؤديه الكويت بمختلف مؤسساتها الرسمية والأهلية في مساعدة الشعب البوسني.