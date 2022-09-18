ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن إجمالي عدد المباني في الكويت - حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية - بلغ نحو 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 209.7 آلاف مبنى في نهاية يونيو 2021، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.6% خلال 12 شهرا، وهو أعلى من مستوى النمو المسجل في نهاية يونيو 2021 مقارنة بنهاية يونيو 2020 البالغ 1.2%.



وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2022 نحو 764.1 ألف وحدة مقابل 752.4 ألف وحدة في نهاية يونيو 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.6%. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2011 وحتى يونيو 2022 نحو 2.2%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.4% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، وتلك المخصصة للعمل فقط.



وانخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 9.4% وعددها نحو 20 ألف مبنى من إجمالي 213 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.4 ألف مبنى خال من إجمالي 209.7 ألف مبنى في نهاية يونيو 2021، أي ما نسبته 10.2%.



وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.1% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7% ثم الدكاكين بنسبة 19.7%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة ما بين نهاية عام 2011 وحتى يونيو عام 2022، في حين انخفضت نسبة الملاحق.



وبلغ معدل النمو المركب (2011 - يونيو 2022) للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 3.1%، 2.4% و1.4% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -3.2%. وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2022 إلى نحو 23.9% مقارنة بنحو 25.6% في نهاية يونيو 2021. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2011 - يونيو 2022.