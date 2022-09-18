مفرح الشمري



حرصا من ادارة فرقة التلفزيون للفنون الشعبية على الاحتفال بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، انتهت الفرقة من تصوير سهرة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92 لتوحيد المملكة، على خشبة مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التهاون لدول الخليج العربية وذلك تحت اشراف عام لرئيس الفرقة الموسيقار غنام الديكان وإخراج عبدالله الويس.



السهرة التي ستعرض الجمعة المقبلة على شاشة تلفزيون الكويت تتضمن العديد من الفنون الشعبية السعودية، بالإضافة الى أغان وطنية مشهورة، تشمل النجدية والجنوبية تستعرض فيها الفرقة الأزياء الرجالية والنسائية من خلال أدائهم الفني والاستعراضي بطريقة جميلة تليق بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل الشعب الكويتي.



وبذلت إدارة فرقة التلفزيون للفنون جهودا كبيرة في تصوير هذه السهرة من اختيار الاغاني والتدريب عليها حتى تظهر بالشكل المطلوب، وكانت حريصة على تقديم اجمل ما عند هذه الفرقة للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تواجد د.سليمان الديكان الذي بذل جهودا كبيرة في الترتيب لهذه السهرة لتكون بمنزلة الهدية التي يقدمها الشعب الكويتي لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وهم يحتفلون بيومهم الوطني الـ 92.



يذكر أن شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 92، يحمل اسم «هي لنا دار» كتب بألوان مبهجة ومعبرة عن روح الوحدة الوطنية وزيادة الانتماء، وتم تصميم هذا الشعار لكي يعكس رؤية المملكة الجديدة نحو التطوير الذي تخطو إليه وفقا للخطة الموضوعة 2030.