علاء مجيد



تراجع الاحتياطي النقدي للكويت في نهاية أغسطس الماضي ليصل الى 12.53 مليار دينار بانخفاض على أساس شهري بلغت نسبته 1.98% وبتراجع قدره 254 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.78 مليار دينار في يوليو الماضي، علما بأن الاحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر 2021 عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.746 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.529 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 185.67 مليون دينار.

وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



من جهة أخرى، بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أغسطس الماضي نحو 1.979 مليار دينار بانخفاض قدره 73 مليون دينار وبنسبة 3.55% عن شهر يوليو الماضي البالغ 2.052 مليار دينار، مقسمة الى 1.948 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.044 مليون دينار.

فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينار خلال شهر أغسطس لتصل الى 1.135 مليار دينار مقارنة بـ1.172 مليار دينار في يوليو الماضي.



كما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 16.19 مليون دينار حيث وصلت في نهاية أغسطس الى 632.37 مليون دينار مقارنة 648.56 مليون دينار في يوليو الماضي.

وتراجعت ايضا فئة 5 دنانير بقيمة 12.8 مليون دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 100.22 مليون دينار في مقارنة بـ113.02 مليون دينار في يوليو الماضي.



كما تراجعت أيضا فئة الواحد دينار بقيمة 5.35 ملايين دينار، حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 56.46 مليون دينار مقارنة بـ61.81 مليون دينار في يوليو الماضي.

كما تراجعت فئة النصف دينار بقيمة 670 الف دينار حيث بلغت 13.08 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ13.75 مليون دينار في يوليو الماضي.

وأخيرا انخفضت فئة الربع دينار كويتي بقيمة 550 ألف دينار حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي 11.33 مليون دينار مقارنة بـ11.88 مليون دينار في يوليو الماضي.



أما على مستوى المسكوكات، فحافظت خلال شهر أغسطس على مستويات شهر يوليو الماضي، حيث بلغت في شهر أغسطس 31.04 مليون دينار وهو نفس مستوى شهر يوليو الماضي حيث حافظت فئة 100 خلال أغسطس على مستوى شهر يوليو الماضي عند مستوى 14.02 مليون دينار.



وكذلك حافظت فئة 50 فلسا بنهاية شهر أغسطس على مستويات شهر يوليو الماضي عند مستوى 9.81 ملايين دينار، كما حافظت ايضا جميع أنواع المسكوكات خلال شهر أغسطس على نفس مستويات شهر يوليو الماضي دون تغير.