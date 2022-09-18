الكويت حققت 13 هدفاً من أصل 17 للتنمية المستدامة قبل 2030



علي إبراهيم



كشف تقرير حكومي حديث أن الكويت حققت 76% من أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث سجل 13 هدفا من أصل 17 حالة «التحقق والوصول» قبل حلول عام 2030، فيما سجلت 4 أهداف حالة «في اتجاه الوصول».



وأظهر تقرير تقدم أهداف التنمية المستدامة 2022 الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء أن صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المدفوعة بلغت قيمتها 435 مليون دينار من أصل 761 مليون دينار ملتزم بها.



ووفقا للتقرير فقد اهتمت الكويت على مدار السنوات الماضية بأجندة أهداف التنمية المستدامة حيث تم ربطها ببرنامج عمل الحكومة ورؤية كويت جديدة 2035 وفي خططها الوطنية متوسطة الأجل والسنوية، فاتخذت إجراءات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات الخطة وعدة مبادرات وبرامج تنموية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.



وأظهر التقرير حرص الجهان الفاعلة في الدولة على ربط أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالركائز السبع لرؤية الكويت 2035 وإدماج المجالات الستة لأهداف التنمية المستدامة للسكان والرخاء والسلام والعدل والشراكة في خطط التنمية الوطنية خلال الفترة من 2016 ـ 2025.



ولجهة تفاصيل قياس التقدم في تنفيذ أهاف التنمية المستدامة فقد جاء على رأسها مؤشري القضاء على الفقر والقضاء على الجوع، حيث أظهر التقييم أنه لا يوجد فقر أو جوع في الكويت، ناهيك عن التحقق والوصول إلى مؤشر الصحة الجيدة والرفاه قبل 2030، وكذلك المساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلة مستدامة، والاستهلاك والانتاج المسؤولان، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والسلام والعدل، والشراكة.

أما المؤشرات التي مازالت الكويت في اتجاه الوصول إلى تحقيقها فيأتي على رأسها التعليم الجيد، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والحياة على الأرض.