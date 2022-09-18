نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ورشة عمل بعنوان «آفاق رقمية واعدة» بالتعاون مع شركة Software AG إحدى الشركات الرائدة عالميا والمتخصصة في منصات الابتكار الرقمي حيث تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية وهي الاطلاع على إمكانيات وقدرات الشركة العالمية على بحث سبل تكوين شراكة إستراتيجية في تنفيذ المبادرة بالشكل الأفضل، واستعراض الخبرات ونماذج التحول الرقمي في المنطقة العربية لبعض الدول مثل السعودية، الإمارات ومصر لتعميق الفهم المشترك وسبل تسريع التقدم في خطة التحول الرقمي الشاملة للكويت، وعرض آلية عمل شاملة موثوقة لاقت نجاحا في العديد من دول المنطقة لدعم تنفيذ مبادرة رقمنة للخدمات الحكومية.



وقالت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني إن التحول الرقمي يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في الإطار الشامل لرؤية كويت جديدة 2035 بالتوازي مع المشروعات الحكومية الرامية الى الاستفادة من عمليات الرقمنة بكل قطاعات الدولة، مشيرة الى أن الورشة التي نظمها الجهاز كانت البداية في رحلة البحث والتقييم لإمكانية التعاون مع عدد من الشركاء المميزين بخبرات تراكمية، لافتة للمساهمة في تحقيق المبادرة الوطنية لرقمنة الخدمات الحكومية التي يقع على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مسؤولية تنفيذها بناء على تكليف من مجلس الوزراء.



وأضافت الودعاني ان التطبيق الفعلي لمبادرة رقمنة الخدمات الحكومية ينطوي على العديد من التحديات التي يسهل مواجهتها بالتأسيس المتوازن والدقيق للبنية التكنولوجية المتطورة القادرة على عرض الخدمات الحكومية على مدار 24 ساعة، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على جميع المستخدمين، لافتة الى ان جهود الجهاز تستهدف بناء منظومة متكاملة لحكومية رقمية استباقية ومبادرة قادرة على التأقلم مع الواقع واستشراف المستقبل.



بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع المعلومات في الجهاز د.عمار الحسيني إن تسريع آليات التحول الرقمي في البلاد سينعكس ايجابيا على تعزيز مكانة الكويت العالمية في العديد من المؤشرات، لافتا الى أن رقمنة الخدمات يتطلب تحقيق العديد من العوامل، من أبرزها الالمام بالنموذج التشغيلي الحكومي وما يحتويه من مكونات ومتغيرات ومستجدات وإيجاد سبل ناجعة لربطة بالخدمات المقدمة للمتعاملين عبر تمكين بيئة العمل الحكومي للانتقال الى آفاق رقمية واعدة محورها الابتكار والإبداع في تطوير اقتصاد رقمي مستدام يحقق أهداف استراتيجية الحكومة ويلبي تطلعات المواطنين.



وأضاف الحسيني ان تحقيق الاستدامة الرقمية للأعمال الحكومية يجب ان يقترن بمعايير تقييم استرشادية راسخة تتوافق مع المؤشرات العالمية لقياس جودة الخدمات وسرعتها ومدى رضا المستخدمين عنها، علاوة على ربطها بآليات وبرامج تفاعلية ومرنة تضمن تحسينها وتطويرها بحسب المعطيات والمستجدات المحيطة بها.