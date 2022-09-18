الكويت: محمد الجلاهمة - بيروت: يوسف دياب



أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان بسام مولوي عن «ضبط الأجهزة الأمنية اللبنانية، كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، تفوق المليون حبة، في مرفأ بيروت، كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم الكويت».



إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن الادارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت بقيادة العميد محمد قبازرد وصلت إليها معلومة عن استهداف الكويت بحاوية محملة بالمواد المخدرة، وعليه تم نقل المعلومات إلى وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس الذي وجه بالإيعاز إلى تكليف المكافحة في لبنان بنقل هذه المعلومات إلى وزارة الداخلية اللبنانية، حيث قامت السلطات اللبنانية باتخاذ ما يلزم من إجراء والحيلولة دون خروج الشحنة المخدرة إلى السودان ومنها إلى الكويت حسب المخطط.



ولفت المصدر إلى تعمد المهربين تمرير الشحنة الى دولة أخرى بخلاف لبنان للتمويه واعتقاد المهربين ان الشحنة يمكن ان تتسرب لتصل الى الكويت، مشيرا الى ان الشحنة المضبوطة تقدر بمليون و700 ألف حبة.