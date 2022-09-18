مبارك التنيب

كشف مصدر أمني عن أن وزارة الداخلية تتجه الى اصدار قرار برفع سقف الالتحاق بعائل (مادة 22) الى 800 دينار بدلا من السقف الحالي المقدر بـ 500 دينار على ان يبدأ العمل بهذا القرار قريبا، مؤكدا ان القرار سيطبق على جميع الوافدين من حملة المواد المختلفة «17 - 18» (حكومي وخاص).

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان السماح للوافدين ممن يتحصلون على راتب 800 دينار ويرغبون في استصدار التحاق بعائل سيكونون ملزمين بتقديم اذونات عملهم الأصلية ولن يعتد بأي كتب تشير إلى حصولهم على راتب إضافي من أي جهة كانت، كما لن يعتد أيضا بكتب يمكن ان تقدم وتشير الى ان الوافد يدخل في حسابه البنكي مبلغ شهري إضافة الى راتبه الأساسي عن طريق راتب إضافي.

وذكر المصدر ان هذا التوجه الجديد يأتي انطلاقا من حرص «الداخلية» على ضبط التركيبة السكانية وتمكين الشرائح ذات الدخل المرتفع من إحضار عوائلهم شرط ان يوفروا لهم مستوى معيشة مرضيا دون ان يكون جل اهتمامهم البحث لزوجاتهم عن عمل وإشراكهن في سوق العمل المكتظ أصلا.

يشار إلى أن القرار سيشمل حملة المادة 22، وهم الزوجات والأبناء ممن هم أقل من 16 عاما لمن يدخل الى البلاد حديثا وكذلك الأب والأم وأم الزوجة.

على صعيد آخر، أكد المصدر استمرار السماح للوافدين من حملة المادة 22 بالبقاء خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، وهو الأمر الذي طبق منذ جائحة كورونا والإغلاق.

وأضاف المصدر: حتى الآن يحق للوافد أن يجدد لمن هم على كفالته بسمة التحاق بعائل وهم خارج البلاد.

واستدرك المصدر بالقول: هناك دراسة لتطبيق اذن الغياب على حملة المادة 22 وضرورة ارفاق اذن للغياب حال الرغبة في البقاء لفترة تزيد على 6 اشهر بالخارج أسوة بالعاملين في القطاعين الخاص والحكومي والخدم مواد (17 - 18 - 20)، لافتا الى أن هذه الدراسة لم تعتمد.

وحول الزيارات وتوقيت فتحها للوافدين، قال المصدر: لا جديد حتى الآن في هذا الملف وستظل مغلقة حتى حين.