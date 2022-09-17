د. نبيل العون: 10 آلاف مستفيد من المشروع بتكلفة تقدر بـ200 ألف دينار

ضاري البعيجان: الجمعية تنظم المعرض سنوياً إيماناً منها بمسؤوليتها الاجتماعية وللتخفيف عن كاهل الأسر





افتتحت جمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية معرض الحقيبة والكسوة المدرسية لطلبة وطالبات الأسر المتعففة داخل الكويت بحضور رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق وكبار المتبرعين والداعمين للجمعية وذلك مساء اليوم السبت على مسرح حضانة كيفان النموذجية والذي يقام في الفترة من 17 وحتى 22 سبتمبر الجاري.



وعقب افتتاح المعرض قال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نبيل حمد العون إن المشروع يستهدف يوميا توزيع 1500 الى 2500 مستفيد، متوقعا ان يصل العدد الاجمالي للمستفيدين نحو 10 آلاف مستفيد من ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، وتبلغ التكلفة المتوقعة للمشروع نحو 200 ألف دينار.



واضاف العون أن تووزيع الحقائب والزي المدرسي مستمر يوميا طوال فترة المعرض من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 8:30 مساء حتى 22 سبتمبر الجاري.



واوضح العون أننا حرصنا على توفير جميع مستلزمات الطالب من الحقيبة المدرسية والدفاتر والاقلام وبقية الادوات المدرسية والزي المدرسي والأحذية بما يناسب احتياجات كل المراحل الدراسية من حيث عمر الطالب، ويراعى إن كان المستفيد طالبا او طالبة، حتى يفرح بها ابناؤنا وبناتنا أبناء الاسر المتعففة.



واشار العون إلى ان الجمعية سوف تقوم بتعويض اي نقص نتيجة الأعداد الكبيرة المتقدمة لطلب الحقائب والزي المدرسي حيث يبلغ عدد المسجلين حاليا أكثر من 35 ألف طالب وطالبة، مبينا أن التقديم للاستفادة من المشروع من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني للجمعية وإحضار المستفيد للباركود عقب التسجيل لتسلم الحقائب والزي المدرسي المخصص له، متمنيا التوفيف والنجاح لابنائنا الطلبة في عامهم الدراسي الجديد.



من جهته، قال مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ضاري البعيجان إن الجمعية تحرص على تنظيم هذا المعرض بشكل سنوي ايمانا منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه وطننا الحبيب ومحاولة منها للتخفيف عن كاهل أرباب الأسر المتعففة في الكويت.



واضاف البعيجان إن المعرض يمتاز بالتنوع بحيث يلبي رغبات كافة الفئات المستفيدة منه، حيث إن فكرة المعرض تعتمد عدم إلزام الاسر والطلبة بمواد او حقائب معينة، بل يترك الخيار لهم لاختيار ما يحتاجونه من حقائب مدرسية ومستلزماتها المختلفة بما يشبه فكرة السوق الذي يتيح الاختيار من المواد المتوافرة بالمعرض كل حسب احتياجه وبما يتوافق مع جميع المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي من الجنسين الطلاب والطالبات.



واكد ان الجمعية تسعد بمثل هذه المعارض التي ترسم البسمة على وجوه الطلاب وأسرهم، من أجل سد حاجتهم خاصة في ظل ظروف المعيشة الصعبة وغلاء الاسعار المستمر، معربا عن شكره لكل الداعمين والمتبرعين الكرام الذين ساهموا في اقامة هذا المعرض لخدمة ابنائنا الطلبة.