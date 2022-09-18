قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بجولة تفقدية في إدارة جمارك منفذ العبدلي الحدودي، وكان في استقباله مدير جمرك العبدلي سعد حجاب المطيري.

هذا، وقد اطلع الفهد على حركة المسافرين الكويتيين والخليجيين وعلى الإجراءات والتسهيلات التي تقدم لهم. وخلال الجولة التفقدية التي قام بها اطلع على الإجراءات الخاصة بتفتيش الأفراد والبضائع والأجهزة المساندة لعمليات التفتيش، والاثر الجمركي إضافة الى سير العمل في بوابة (عبدلي 2) المقابلة للجانب العراقي.

وفي الختام، أثنى الفهد على رجال الجمارك في منفذ العبدلي الحدودي لما يقومون به من جهد يشكرون عليه.