قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان إن الجمعية تقوم بتنفيذ مبادرة «متطوعون رقميون» بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب خلال الفترة من 18 إلى 29 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى انه يتم من خلالها تدريب عدد من المواطنين الشباب على ممارسة التطوع من خلال عدد من البرامج التدريبية، من بينها: تصميم بوست، تصميم موقع إلكتروني، تصميم استمارة، تسويق بالانستغرام، خدمات غوغل السحابية، وذلك بمقر الجمعية في منطقة الروضة قطعة 3 شارع 37 منزل 20.



وبين أن الدورة تأتي انطلاقا من دور الجمعية والهيئة العامة للشباب في إحداث التغير نحو الأفضل ومساعدة الشباب في ممارسة التطوع، متوجها بالشكر إلى الهيئة على دعمها للمبادرة.