سلم المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية 21 منزلا لأهالي محافظة المنيا بصعيد مصر في إطار مشروع تعاون خيري يستهدف إعادة إعمار المنازل وإعمار القرى الأكثر احتياجا.



وذكر المكتب في بيان أن مديرته بالإنابة سارة المطيري سلمت المنازل التي تقدر تكلفة إعادة إعمارها بنحو 29 ألف دينار بما يعادل مليونا و733 ألف جنيه مصري (نحو 90 ألف دولار) خلال احتفالية حضرها محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي ومدير المشروعات بجمعية النجاة الخيرية بالكويت عبدالله العبيدلي ومدير جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان.



وقالت المطيري إن المشروع الذي تبرعت به جمعية النجاة الخيرية يأتي امتدادا لمسيرة الخير الكويتية التي تم تنفيذها بمختلف القرى والمراكز والمحافظات المصرية وتأكيدا على متانة العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين.



وأعربت عن الشكر لجمعية النجاة على تعاونها الدائم والمستمر في مثل هذه الأعمال الخيرية التي تسهم في عمليات التنمية ومساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود.



ومن جانبه، قال العبيدلي إن إعادة إعمار المنازل تأتي ضمن مشروع تعاون خيري بين مؤسسة النجاة وجمعية الأورمان ويستهدف إعمار القرى الأكثر احتياجا.



ومن جهته أشاد محافظ المنيا أسامة القاضي بدور المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعيتي الأورمان والنجاة في دعم العمل الانساني والخيري في مصر.



وبدوره، قال مدير جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان إن إعادة إعمار القرى تأتي ضمن أنشطة التعاون بين الأورمان وجمعية النجاة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية والتي امتدت لنواح وأنشطة متعددة وعملت بشكل كبير على تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة.



وفي سياق متصل قامت المطيري بتسليم مبالغ مالية لـ50 شخصا من المرضى المصابين بالفشل الكلوي من محافظة المنيا بتبرع كريم من اياد خيرة كويتية والذي يأتي ضمن تبرع مالي لـ304 من المصابين بالمرض نفسه من محافظات اسوان والاقصر وسوهاج وأسيوط والفيوم بإجمالي مبلغ 10 آلاف دينار كويتي بما يعادل 608 آلاف جنيه مصري