أعلن المدير المعين لجمعية علي صباح السالم التعاونية خالد سعد بن شفلوت القحطاني عن افتتاح مهرجان القرطاسية والأدوات المدرسية بمناسبة العام الدراسي الجديد يوم أمس الأول، بحضور المدير العام فهيد مبارك العازمي ونائبي المدير مبارك ضيدان الهاجري وحسين بركة المطيري.



وأكد القحطاني حرص الجمعية على توفير جميع شركات القرطاسية بمكان واحد وتوفير جميع الأصناف والأدوات الدراسية والحقائب بأنواعها بجودة عالية وأسعار تنافسية وبيع العديد من السلع بسعر التكلفة للتيسير على المساهمين وأولياء الأمور، وقد شارك في المهرجان أكثر من 17 شركة كبرى معروفة بأصنافها ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.



وأضاف أنه تم اختيار صالة أفراح المنطقة لإقامة هذا المهرجان لما تتمتع به من مساحة واسعة ووجود مواقف لسيارات رواد المهرجان ولضمان عدم التأثر بالتقلبات الجوية الحالية.