شاركت شركة زين الكويت بحفل تخريج الطلاب والطالبات المشاركين في مبادرة «الكويت تبرمج» الذي استضافه مبنى كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت - الشدادية، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية للمبادرة التي نظمتها أكاديمية CODED للمرة الثانية لطلاب وطالبات المدارس الثانوية بهدف المساهمة في خلق جيل جديد من المبرمجين الكويتيين الشباب.



وتم تنظيم الحفل بحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.عايد سلمان، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأكاديمية أحمد معرفي، ومدير عام الأكاديمية عمر الإبراهيم، ومدير إدارة العلاقات الإعلامية بشركة زين الكويت عالية العوضي، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات وعائلاتهم وممثلي الرعاة.



وتم خلال الحفل تكريم جميع الطلاب والطالبات المشاركين في النسخة الثانية من مبادرة «الكويت تبرمج» التي أطلقتها أكاديمية CODED مطلع هذا العام بشراكة استراتيجية مع زين، والتي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، وهدفت إلى إنشاء جيل متقدم في المجال التقني من خلال إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لاكتساب المهارات البرمجية في أربع مسارات مثمرة وهي تطوير تطبيقات الآيفون وتطبيقات الآندرويد وتصميم المواقع وبناء الألعاب.



واستقبلت المبادرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة من الصف التاسع إلى الثاني عشر للأعمار من 14-17 سنة، حيث استمر البرنامج المجاني على مدار ستة أسابيع تعلم المشاركون من خلالها ما يكفيهم من المهارات الأساسية ليتمكنوا من بناء مشاريعهم الخاصة.



وضمن شراكتها الاستراتيجية للمبادرة، استضافت زين الشهر الماضي فعالية المناظرة الطلابية في مقرها الرئيسي بمشاركة نخبة من الطلاب والطالبات المشاركين في مبادرة «الكويت تبرمج»، بحيث تم تقسيمهم إلى فرق قدم كل منها مبادئ ومناهج مختلفة في مجالات لغات البرمجة، مع إعطائهم الوقت الكافي للبحث عن المعلومات والإعداد للمناظرة لتدعيم موقفهم، والحصول على تأييد أو معارضة الجمهور أمام الفرق الأخرى.