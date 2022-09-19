كرمت منظمة «كتب السلام» الدولية والهيئة الدولية للتسامح رئيسة الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بيبي محمود عاشور كإحدى الشخصيات الرائدة في مجال السلام والتسامح، حيث قدم لها البروفيسور انطونيو إمينيو شهادة متميزة وعملة نادرة لرمز السلام، خلال احتفالية أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.



وتعتبر منظمة «كتب السلام» احدى أهم المنظمات الدولية المسجلة لدى «اليونسكو» و«اليونيسف»، وذلك لطبيعة برامجها وأعمالها حول العالم والهادفة نحو ترسيخ ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب. ويأتي تكريم بيبي عاشور ضمن 28 شخصية مكرمة من مختلف دول العالم تعمل في مجال التسامح ونبذ التمييز والكراهية.