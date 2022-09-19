في إطار الاحتفالات بمرور 200 عام على استقلال البرازيل عن البرتغال، أعيد افتتاح متحف الاستقلال - متحف دو إيبيرانجا - في ساو باولو للجمهور بعد أعوام من إغلاقه للترميم.

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، أنه قد تم بيع تذاكر زيارة المتحف في غضون وقت قصير.

وكان قد تم إغلاق المتحف، الذي يضم أكثر من 3000 قطعة، لمدة تسعة أعوام لاغراض التجديد والتوسيع.

وكان الهدف من أعمال التجديد هو تحويل المبنى الضخم إلى مكان ترحيبي، حيث قال المهندس المعماري المسؤول، إدواردو فيروني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، خلال جولة في متحف الاستقلال، إنه " تم تجديده بالكامل ومضاعفة حجمه".

وتقول الحكومة البرازيلية الآن إنها تتوقع وصول عدد زوار متحف إيبيرانجا الحديث والتفاعلي إلى مليون زائر سنويا.