نددت الصين أمس بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل «انتهاكا خطرا» لتعهدات واشنطن تجاه بكين.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين إن تصريحات بايدن «توجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان».



وكان الرئيس الأميركي قد رد على سؤال خلال مقابلة عبر محطة سي بي إس عما إذا كان «الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني»، قائلا «نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق».

لكن متحدثا باسم البيت الأبيض أكد لوكالة فرانس برس مساء أمس الأول أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان «لم تتغير».

وتعتبر الصين أن تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة جزء من أراضيها لم تتمكن من ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.

وشدد الرئيس الأميركي خلال المقابلة على أنه «لا يشجع» الجزيرة على إعلان استقلالها الرسمي. وقال «هذا القرار يعود لهم».