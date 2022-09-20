يعود مهرجان «رموز بورشه» هذا العام في نسخته الثانية، حيث يقام في حي دبي للتصميم يومي ‎26 و27 نوفمبر، ويصطحب المهرجان المرتقب زواره في رحلة تعتمد على فكرة السفاري احتفالا بإنجازات بورشه في الراليات، مع تسليط الضوء على العديد من نوادي سيارات بورشه في منطقة الشرق الأوسط‏.



ومن المتوقع أن يزور مهرجان هذا العام عدد كبير من عشاق علامة بورشه التجارية يفوق المشاركين في العام الماضي، حيث تنتظرهم في الموقع الذي تبلغ مساحته ‎17000 متر مربع مجموعة متنوعة من التجارب والأعمال الفنية المعاصرة لأشهر الفنانين ومتاجر الأغذية والمشروبات الشهيرة إضافة إلى أكبر معرض لسيارات بورشه الكلاسيكية في المنطقة‏.



وقال د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: يسرنا أن نعلن عن عودة مهرجان رموز بورشه بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في العام الماضي‏.



وأضاف: يقام مهرجان «رموز بورشه» احتفالا بتاريخ الشركة العريق الحافل بالإنجازات. كان مهرجان العام الماضي أحد أكبر فعاليات السيارات التي شهدتها المنطقة على الإطلاق، حيث شاركت فيه أكثر من ‎200 سيارة بورشه رياضية كلاسيكية‏.



وتابع: ستوفر الرحلات التي تعتمد على فكرة السفاري في مهرجان هذا العام الكثير من اللحظات والتجارب الممتعة، كما سيشاهد الزوار بعض سيارات بورشه الشهيرة على مدار تاريخنا الغني للتعرف على نجاحاتها في الطرق الوعرة، وكذلك على حلبات السباق‏.



واختتم بقوله: سيكون مهرجانا استثنائيا بكل معنى الكلمة ومنصة مثالية للاحتفاء بالسيارات الكلاسيكية والفن وثقافة السيارات في المنطقة‏.



سيتضمن المهرجان العائلي مجموعة من الاحتفالات بالإنجازات التاريخية لشركة بورشه، تشمل الاحتفال بمرور ‎20 عاما على طرح سيارة كاين، أول سيارة ‎SUV‎ من بورشه، والاحتفال بمرور ‎50 عاما على تأسيس بورشه ديزاين.

كما سيجمع كل نوادي بورشه من جميع أنحاء المنطقة للاحتفال بمرور ‎70 عاما لنوادي بورشه‏.



وبالإضافة إلى الاحتفال بالإنجازات الماضية، سيتم تقديم آخر إضافة لمجموعة سيارات بورشة التي تعرض للمرة الأولى في المنطقة وتحتل موقعا متقدما وستحظى بشعبية كبيرة بين عشاق بورشه من محبي المغامرات في الشرق الأوسط وخارجه، وسيبرز هذا العرض للمرة الأولى لأحدث سيارات بورشه في المهرجان مدى اهتمام بورشه بتوفير تجارب ممتعة لعشاق العلامة التجارية‏.



تشمل الأنشطة الجديدة في المهرجان مناطق لتجارب القيادة الواقعية والافتراضية، حيث ستوفر ساحة رياضة السيارات الإلكترونية للزوار الفرصة لاختبار مهاراتهم في السباق بسيارة بورشه ضد منافسين آخرين، كما ستتوافر حلبة مخصصة للطرق الوعرة لقيادة طرازات كاين المختلفة‏.



وستنقسم ساحة المهرجان إلى خمس مناطق تشمل‏:



- معسكر المغامرات: سيتمكن الزوار من استكشاف شغف المغامرة لدى بورشه من خلال مجموعة من عروض قيادة سيارات متحف بورشه الشهيرة والسيارات المعدلة الخاصة على الطرق الوعرة والراليات، مع العديد من تجارب القيادة‏.



- قرية المعجبين: سوق لجميع الزوار من عاشقي ثقافة السيارة الذين يريدون تبني أسلوب حياة مرتبط ببورشه.

ويوفر هذا القسم منتجات العلامات التجارية الشريكة المشهورة ومنتجات بورشه والعديد من الأنشطة والتذكارات التي يمكن لكل زائر الاحتفاظ بها‏.



- مصنع التصاميم: منطقة مخصصة لفن تصميم السيارات وتأثيرها على أسلوب الحياة، حيث تضم قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب وبورشه ديزاين، وتعرض عملية تصميم سيارات بورشه وتاريخها ومجموعة متنوعة من السيارات الرياضية الشهيرة‏.



- الحقل الكهربائي: مدينة حديثة في الصحراء تتيح للجميع التعرف على السرعة المذهلة لسيارات بورشه في منطقة السباقات الإلكترونية وإبراز أسلوب بورشه في صياغة ثقافة السيارات في الأفلام والفنون الرقمية والألعاب‏.



- وادي الفن: معرض للأعمال الفنية الفريدة لفنانين محليين وعالميين مشهورين مستوحاة من تصاميم بورشه، بحيث يستقي الزوار الإلهام للتعبير عن أنفسهم‏.



حضر مهرجان العام الماضي أكثر من ‎7000 زائر وأكثر من ‎1000 من سيارات بورشه، فيما مثل أكبر تجمع لسيارات بورشه على الإطلاق في المنطقة.

كما تضمن عرض أبرز المراحل التاريخية لسيارات بورشه في سباقات السيارات، إضافة إلى العديد من السيارات الكلاسيكية والنادرة ودراسات التصميم التي ظهرت لأول مرة على الإطلاق في فعالية عامة خارج ألمانيا‏.



ويستضيف المهرجان العديد من المشاهير والفنانين المحليين والعالميين ويتضمن أنشطة ممتعة لجميع الزوار من مالكي السيارات الكلاسيكية إلى هواة جمع السيارات والباحثين عن التجارب الجديدة.

ولا يعتبر المهرجان مجرد معرض لعرض سيارات بورشه الرياضية الاستثنائية، بل هو وجهة لقضاء وقت ممتع لعشاق السيارات وإلهامهم وتحقيق أحلامهم‏.