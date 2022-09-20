دارين العلي



أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله حرص الكويت على حماية حقوق الطفل والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل وتعزيزها والعمل من أجل حمايته وتجديد الدعم لكل الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيجاد عالم أفضل للأطفال.



وأشارت الشيخة فادية في بيان صحافي إلى مشاركة آلاء الخياب وجميلة جمعة ممثلتين عن الاتحاد مؤخرا في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة حول آليات الحماية الدولية لحقوق الطفل «آلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ91 للجنة حقوق الطفل.



وقالت إن الدورة التي أقامها معهد جنيف لحقوق الإنسان بمقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف مؤخرا بحضور رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اوتاني ماكاكو وخبراء اللجنة السفير جهاد ماضي من مصر ود. هند الإدريسي من المغرب ناقش التقرير الدوري للكويت حول حقوق الطفل.