عبدالله قنيص



اقتيد عسكريان في الأمن العام إلى السجن المركزي بأمر من النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات معهما وثبوت قيامهما بسرقة كمية كبيرة من السجائر تقدر قيمتها بنحو 6000 دينار باستخدام دورية أمن عام.



وبحسب إفادة مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن 3 مواطنين يمتلكون بقالات متنقلة على طريق الفحيحيل تقدموا ببلاغات منفصلة اكدوا من خلالها ان العاملين في البقالات ابلغوهم بأن عسكريين في دورية قاما بالطلب من العمال تسليمهم جميع كروزات السجائر التي داخل البقالة بمزاعم انهم يقومون ببيعها بالجملة على اشخاص مهربين ومن ثم يأمرون العمال بوضع السجائر في الدورية قبل أن يلوذوا بالفرار.

واضاف المصدر: قدم المبلغون مقاطع تظهر واقعة السرقة، وعليه تم ضبط العسكريين وعثر داخل الدورية على كروزات وكراتين سجائر تم الإبلاغ عن سرقتها.