توفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم والتي كانت رمزا للمملكة المتحدة على مدار سبعة عقود، في الثامن من سبتمبر الجاري عن 96 عاما. وتولى ابنها الأكبر العرش وأصبح الملك تشالز الثالث.



وفيما يلي تسلسل زمني لحياة الملكة وعهدها:



٭ 21 أبريل 1926: ولدت إليزابيث الساعة 2:40 صباحا بالتوقيت المحلي في 17 شارع بروتون في لندن وتم تعميدها في 29 مايو من ذلك العام في الكنيسة الملحقة بقصر باكنغهام.



٭ 11 ديسمبر 1936: أصبحت وريثة العرش في سن العاشرة عندما تنازل عمها إدوارد الثامن عن العرش وحل محله والدها ليصبح الملك جورج السادس.



٭ 20 نوفمبر 1947: تزوجت من الملازم البحري فيليب ماونتباتن، وهو أمير يوناني، في كنيسة وستمنستر بلندن.



٭ 14 نوفمبر 1948: ولادة ابنها الأكبر تشالز.



٭ 15 أغسطس 1950: ولادة ابنتها الأميرة آن.



٭ فبراير 1952: انطلقت الأميرة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب في جولة في أفريقيا وآسيا بدلا من والدها المريض الملك جورج السادس.



٭ السادس من فبراير 1952: وصلتها أنباء وفاة أبيها الملك وهي في كينيا، ما يعني أنها باتت أول ملكة تتولى العرش في أثناء تواجدها في الخارج منذ أكثر من 200 عام.



٭ الثاني من يونيو 1953: تتويج الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر في أول مراسم تتويج تبث على التلفزيون.



٭ 24 نوفمبر 1953: أول جولة للملكة في دول الكومنولث وقطعت خلالها مسافة 70196 كيلومترا.



٭ 19 فبراير 1960: ولادة ابنها الثاني الأمير آندرو.



٭ العاشر من مارس 1964: ولادة أصغر أبنائها الأمير إدوارد.



٭ مارس 1970: خلال زيارة لنيوزيلندا، قامت الملكة بأول «جولة ملكية» والذي بات تقليدا يسمح للعامة بلقاء أفراد العائلة المالكة.



٭ 1977: احتفلت الملكة إليزابيث باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على جلوسها على العرش بجولة في دول الكومنولث والمشاركة في احتفالات ضخمة في بريطانيا.



٭ 29 يوليو 1981: الأمير تشالز يتزوج من الليدي ديانا سبنسر في احتفال مبهر.



٭ 21 يونيو 1982: مولد الأمير وليام، أول طفل لتشالز وديانا.



٭ 15 سبتمبر 1984: مولد الأمير هاري الابن الأصغر لديانا وتشالز.



٭ 23 يوليو 1986: الأمير آندرو يتزوج سارة فيرجسون المديرة التنفيذية في مجال النشر والمعروفة باسم (فيرجي). وأصبح الزوجان دوق ودوقة يورك.



٭ 26-14 مايو 1991: الملكة تقوم بجولة في الولايات المتحدة وتصبح أول ملكة تلقي كلمة أمام الكونغرس.



٭ 1992: الملكة تحتفل بعامها الأربعين على العرش، والذي وصفته بـ«العام الفظيع» وسط مشاكل زوجية في العائلة وتصاعد الانتقادات من الرأي العام.



٭ 19 مارس 1992: انفصال الأمير آندرو عن زوجته سارة.



٭ 13 أبريل 1992: القصر يعلن أن الأميرة آن ومارك فيليبس سيتطلقان.



٭ العاشر من نوفمبر 1992: تضررت قلعة وندسور بشدة جراء حريق.



٭ 26 نوفمبر 1992: الملكة توافق على دفع ضريبة الدخل.



٭ التاسع من ديسمبر 1992: أعلن الأمير تشالز وديانا انفصالهما.



٭ 20 مارس 1995: الملكة تلقي أول خطاب لأحد من ملوك وملكات بريطانيا أمام برلمان جنوب أفريقيا منذ عام 1947.



٭ 20 ديسمبر 1995: قصر باكنغهام يؤكد أن الملكة كتبت إلى تشالز وديانا تحثهما على الطلاق.



٭ 28 أغسطس 1996: تم الطلاق بين تشالز وديانا.



٭ 31 أغسطس 1997: لقيت ديانا ورفيقها المليونير دودي الفايد حتفهما عندما تحطمت سيارتهما أثناء مطاردة مصورين على متن دراجات نارية لهما عبر باريس. وتعرضت الملكة والعائلة المالكة لانتقادات بسبب رد الفعل المتحفظ.



٭ 20 نوفمبر 1997: تجمعت حشود غفيرة لتحية الملكة والأمير فيليب في الاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على زواجهما. وفي خطاب اتسم بقدر غير معهود من الصراحة، اعترفت الملكة بأن الأنظمة الملكية لا تستطيع البقاء سوى من خلال دعم العامة.



٭ التاسع من فبراير 2002: توفيت شقيقة الملكة الأميرة مارغريت عن 71 عاما بعد حياة أحاط بها البريق وشابتها المآسي.



٭ 30 مارس 2002: وفاة الملكة إليزابيث (الملكة الأم) في قلعة وندسور عن 101 عام.



٭ 4-1 يونيو 2002: بريطانيا تشهد أربعة أيام من الاحتفالات على مستوى البلاد بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة.



٭ التاسع من أبريل 2005: ولي العهد آنذاك الأمير تشالز يتزوج من كاميلا باركر بولز في حفل مدني في وندسور.



٭ 29 أبريل 2011: الملكة تحضر حفل زفاف حفيدها الأمير وليام على كيت ميدلتون.



٭ 20-17 مايو 2011: الملكة تقوم بزيارة رسمية لأيرلندا تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة يقوم بها أحد من ملوك وملكات بريطانيا لأيرلندا منذ استقلالها عن لندن عام 1921.



٭ من الثاني وحتى الخامس من يونيو 2012: تنظيم احتفالات على مدار أربعة أيام بمناسبة اليوبيل الماسي لجلوس الملكة على العرش قبل 60 عاما مع القيام بجولة في أنحاء البلاد. وتجمع نحو مليون شخص لحضور حفل ضخم على ضفاف نهر التيمز، كما حضر ملايين آخرون حفلات أخرى في الشوارع.



٭ 22 يوليو 2013: كيت زوجة الأمير وليام تنجب الأمير جورج.



٭ 26-23 يونيو 2014: تشرع الملكة في زيارة لألمانيا كانت آخر زيارة لها لدولة أجنبية.



٭ في التاسع من سبتمبر 2014: في نحو الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، أصبحت إليزابيث الثانية أطول ملوك البلاد بقاء في الحكم متجاوزة جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.



٭ الثاني من مايو 2015: الأمير وليام وكيت يرزقان بالأميرة شارلوت.



٭ 21 أبريل 2016: الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها التسعين، وهي أول من اعتلى العرش ووصل إلى هذا السن.



٭ الثاني من أغسطس 2017: زوجها فيليب يتخلى عن مهامه العامة بعد دعم زوجته على مدار 65 عاما.



٭ 20 نوفمبر 2017: أحيت إليزابيث وفيليب ذكرى زواجهما السبعين بحفل خاص في قلعة وندسور.



٭ 23 أبريل 2018: مولد الأمير لويس الابن الأصغر للأمير وليام وكيت.



٭ 19 مايو 2018: الأمير هاري حفيد الملكة يتزوج ميغان ماركل، الممثلة الأميركية، في حفل زفاف بحضور لفيف من النجوم في قلعة وندسور.



٭ 20 أكتوبر 2019: أصبح الخلاف الأسري بين الأميرين وليام وهاري علنيا، حيث أكد الأمير الأصغر الشائعات حول وجود خلاف بينهما.



٭ 15 نوفمبر 2019: أجرى الأمير آندرو مقابلة كارثية مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في محاولة للنأي بنفسه عن فضيحة تحرش. وبعد أيام، أجبر على التنحي عن واجباته الملكية بسبب صلاته برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين الذي سجن عام 2008 بعد إدانته بارتكاب جرائم تحرش ضد أطفال.



٭ الثامن من يناير 2020: أعلن هاري وميغان أنهما لن يكونا عضوين عاملين في العائلة المالكة وسينتقلان إلى لوس انجيليس في مارس.



٭ الخامس من أبريل 2020: ألقت الملكة خامس خطاب تلفزيوني خاص في عهدها لشحذ الهمة وسط تفشي كوفيد-19.



٭ التاسع من أبريل 2021: توفي الأمير فيليب، زوج الملكة لمدة 73 عاما، عن 99 عاما في قلعة وندسور.



٭ 20 أكتوبر 2021: تقضي الملكة ليلة في المستشفى لأول مرة منذ سنوات لإجراء ما وصفه قصر باكنغهام بأنها «فحوص أولية».



٭ 30 نوفمبر 2021: أصبحت «بربادوس» جمهورية، ما يعني أن الملكة باتت قائدة لكومنولث من 15 دولة فقط.



٭ 13 يناير 2022: أعلن قصر باكنغهام تجريد الأمير آندرو من رتبه العسكرية ودوره في رعاية الجمعيات ومن لقب «صاحب السمو الملكي»، بينما كان يدافع عن موقفه في دعوى قضائية أميركية رفعتها عليه فرجينيا جوفري التي قالت إنه اعتدى عليها عندما كانت في سن المراهقة.



٭ السادس من فبراير 2022: الملكة تحتفل بمرور 70 عاما على توليها العرش واستغلت هذه المناسبة لتمنح مباركتها لأن تحصل كاميلا، زوجة تشالز الثانية، على لقب ملكة عند اعتلائه العرش.



٭ 15 فبراير2022: دفع الأمير آندرو مبلغا لم يكشف عنه لتسوية الدعوى القضائية الأميركية، لكنه لم يعترف بارتكاب أي مخالفة.



٭ 20 فبراير 2022: جاءت فحوصات الملكة لكوفيد-19 إيجابية وقيل إنها تعاني أعراضا خفيفة تشبه نزلة البرد. وسرعان ما عادت إلى واجباتها الرسمية.



٭ التاسع من مايو 2022: الملكة تنسحب من مراسم افتتاح أعمال البرلمان بسبب مشكلات في الحركة.



٭ من الثاني وحتى الخامس من يونيو 2022: احتفالات تستمر أربعة أيام لإحياء اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش والتي اضطرت لتفويت عدد من الفعاليات ضمن هذه الاحتفالات بسبب «مشكلات في الحركة»، لكنها قالت إن الدعم الذي تلقته «أخجل تواضعها».



٭ السادس من سبتمبر 2022: الملكة تقوم بما ستكون آخر مهامها الرسمية العامة بقبول استقالة بوريس جونسون من رئاسة الوزراء في قلعة بالمورال واستقبال ليز تراس التي عينتها لتخلفه وتصبح رئيسة الوزراء رقم 15 في عهدها.



٭ الثامن من سبتمبر 2022: وفاة الملكة إليزابيث الثانية في بالمورال عن 96 عاما.



٭ 11 سبتمبر 2022: نقل نعشها إلى إدنبرة ماراً بعشرات الآلاف من المعزين الذين اصطفوا على امتداد الطريق.



٭ 13 سبتمبر 2022: عشرات الآلاف يصطفون في شوارع لندن مع نقل النعش جوا إلى العاصمة ثم بعربة إلى قصر باكنغهام.



٭ 19-14 سبتمبر 2022: جثمان الملكة يسجى في قاعة وستمنستر. ومئات الآلاف من الأشخاص يصطفون لساعات لإلقاء نظرة الوداع على النعش، قبل أن تدفن إلى جوار زوجها ووالدها.