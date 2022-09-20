علي إبراهيم



كشف تقرير متابعة الخطة السنوية 2022/2023 للربع الأول، عن أن عدد المشروعات المدرجة في خطة التنمية 2022/2023 بلغ نحو 129 مشروعا، فيما تبلغ قيمة اعتماداتها المالية نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 138 مشروعا مدرجا في خطة التنمية 2021 /2022 باعتمادات مالية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دينار.



ووفقا للتقرير، سجل إجمالي الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من 1 أبريل حتى نهاية يونيو 2022) نحو 31.7 مليون دينار مقارنة بـ 98.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2021 /2022. وأظهر التقرير وجود نحو 665 تحديا تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، فيما تم التغلب على 80% منها بواقع 534 تحديا.