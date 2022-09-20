أحمد مغربي



كشفت مخاطبات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية اعتمدت التعويض عن ساعات العمل الإضافي ON CALL خارج أوقات الدوام الرسمي خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد والإجازات الرسمية للشرائح المتضررة على الدرجتين 15 و16 خلال فترة انتشار فيروس كورونا، فيما تستكمل بقية إجراءات الدرجات الوظيفية من 14 فما دون.



وتفصيليا، كشف خطاب رسمي صادر عن مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في مؤسسة البترول نادر إبراهيم اللحدان، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، عن أنه تم اعتماد تعويض العاملين خارج ساعات العمل ON CALL لشاغلي الدرجتين 15و16 خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد من قبل الجهات المختصة وجار استكمال بقية الموافقات والاعتمادات تمهيدا لصرفها.



وفيما يتعلق بتعويضات العاملين من شاغلي الدرجة 14 فما دون خلال فترة انتشار فيروس كورونا، فإنه جار استكمال بقية الإجراءات لهذه الفئة بعد ورود بعض الاستفسارات بشأنها.