تكرار اعتصام موظفي «الكهرباء» والمطالبة بالمساواة في 3 بدلات وإقرار 4 بدلات جديدة

مريم بندق



أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية يتعامل وفق قرارات ولوائح.

وأضافت المصادر ردا على سؤال بشأن تصور مجلس الخدمة المدنية لمعالجتها، «إن أي اعتصامات لا تغير اللوائح والأنظمة».

وتكرر اعتصام موظفي الكهرباء أكثر من مرة للمطالبة بالمساواة في 3 بدلات واقرار 4 بدلات.

وتمثلت المطالب بالمساواة في بدلات التلوث، والخطر، ومكافأة الطابع الهندسي، وإقرار بدلات جديدة مقابل الطعام والسهر والأعمال الشاقة وبدل طبيعة عمل للإداريين.

هذا، ونفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور مرسوم أميري بإعفاء وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى من منصبه.

"التواصل الحكومي": لا إعفاء لوزير الأشغال

نفي رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور مرسوم أميري بإعفاء وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى من منصبه.