برعاية المنظمة العربية للسياحة، وقعت شركة رتاج للفنادق والضيافة القطرية وشركة ثروة العربية للخدمات اللوجستية السعودية توقعان اتفاقية تعاون مشترك.

وقد وقّع الاتفاقية نيابة عن شركة رتاج الشيخ نايف بن عيد آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة، ونيابة عن شركة ثروة مهند بن عبدالمحسن هلال رئيس مجلس الإدارة برعاية د.بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، حيث أوضح الجانبان أنهما يعتزان بإيجاد شراكة تخدم تنمية وتطوير الاستثمارات السياحية في المنطقة في إطار المنظمة التي تتماشى مع أهدافها في دعم الاستثمارات السياحية العربية وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في المجال السياحي، حيث تدير شركة رتاج للفنادق ورتاج العقارية تحت العلامة التجارية رتاج محفظة استثمارية تبلغ 5.2 مليارات ريال، كما بلغت عدد الغرف الفندقية تحت مظلة رتاج للفنادق 4545 وحدة فئات خمس وأربع وثلاث نجوم ما بين غرف وشقق وڤلل، وذلك بـ 9 دول في 3 قارات، كما أن رؤية رتاج لعام 2030 تهدف الى زيادة عدد الوحدات الى 8000 وحدة، وذلك بالدخول الى أسواق جديدة مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر وسلطنة عمان والكويت، علما بأن فنادق رتاج الحالية موجودة في قطر، السعودية، تركيا، مصر، جزر القمر، موريتانيا، جورجيا، السودان، وبنغلاديش.

من جهة أخرى، أكدت المنظمة أنها تسعد برعاية هذه الاتفاقية لإيجاد تعاون عربي مشترك يخدم صناعة السياحة في مجال الضيافة، موضحة أن المنظمة لديها قاعدة كبرى من المستثمرين وشركات ومؤسسات متخصصة بعدة مجالات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي وتسعى من خلالها إلى تنمية الاستثمارات السياحية العربية الدولية، وأن المنظمة تسعى لتذليل كافة المعوقات التي يواجهها المستثمرون في المنطقة وتتيح للمستثمرين الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مع عدة جهات تمويلية من أهمها اتفاقياتها مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة في مجالات تمويل التجارة وتمويل القطاع الخاص وضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وغيرها، مؤكدة أن المنطقة العربية غنية بآثارها وحضاراتها ولديها المقومات التي تجعلها متقدمة في مجال صناعة السياحة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات للقطاع الخاص في المجال السياحي بعالمنا العربي وصلت بحدود 350 مليار دولار أميركي.