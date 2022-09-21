أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، عن تسليم وزارة الصحة السورية، معدات طبية لدعم الاستجابة لتفشي مرض «الكوليرا» في سورية، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».



وهبطت طائرة تحمل تلك المعدات في مطار دمشق الدولي أمس الأول، قالت المنظمة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، انها تضمنت أدوية على شكل محلول يعالج الجفاف عن طريق الفم، بالإضافة إلى اختبارات تشخيصية سريعة، موضحة أن هذه المعدات تكفي لعلاج ألفي حالة إصابة حادة بالكوليرا، ونحو 190 ألف حالة إسهال خفيف.



واعتبر المدير الإقليمي للمنظمة أحمد المنظري، في مقابلة أجراها مع وكالة «أسوشيتيد برس» خلال زيارته لدمشق، أن المرض «تهديد لسورية والمنطقة والدول المجاورة والعالم بأسره».



وبحسب البيانات الصادرة عن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة في سورية (EWARN)، سجلت الاثنين أول إصابة بالكوليرا في شمال غربي سورية، بينما وصل عدد الإصابات في شمال شرقي البلاد حتى مساء الاحد ألفا و457 إصابة بـ «الكوليرا»، وسجلت في المنطقة خمس وفيات.

أما في مناطق سيطرة الحكومة، فقد أعلنت وزارة الصحة في آخر تحديث لها صدر في 17 الجاري وصول عدد الإصابات المثبتة إلى 201 إصابة معظمها في محافظة حلب، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالمرض 14 حالة وفاة.



وفي السياق، منعت السلطات الأردنية أمس الأول استقبال شحنة منتجات غذائية قادمة من سورية بسبب انتشار الكوليرا هناك. وأكد مستشار رئيس الوزراء الأردني لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، أن المملكة منعت دخول المنتجات النيئة والعصائر من سورية باستثناء المواد المعلبة، بحسب موقع «الأردن 24».