الاستمرار بالعملية تمهيداً للحصول على موافقة الجهات الرقابية والجمعية غير العادية



استعرض مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار»، خلال اجتماعه الذي انعقد أمس، تطورات عملية الاندماج المرتقبة بين الشركة وشركة «كاب كورب للاستثمار» عبر آلية الضم بين الشركتين.



‎وأوضحت شركة «الصفاة للاستثمار»، في بيان لها، أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع وبرئاسة عبدالله التركيت على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار، بشأن عدالة ذلك التقييم والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمو شركة «كاب كورب للاستثمار» من أسهم رأسمال شركة «الصفاة للاستثمار» وفقا للاندماج المنتظر.



‎وقرر مجلس إدارة «الصفاة للاستثمار»، حسب البيان، المضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها موافقة الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، تمهيدا لإنجاز عملية الدمج بين الكيانين، والتي سيترتب عليها الإبقاء على شركة «الصفاة» باعتبارها الجهة الضامة لتصبح المظلة الرئيسية لمساهمي الشركتين وفقا لعملية المبادلة التي تم الاتفاق عليها.



‎وأشارت «الصفاة» إلى أنها ستفصح عن أي تطورات تتعلق بالعملية تباعا وفورا، مشيرة إلى أنه لا يوجد أثر مالي للعملية عليها في الوقت الحالي، علما أن إجراءات عملية الاندماج عبر الضم ستخضع للموافقات الرقابية المسبقة من قبل الجهات المختصة، وكذلك موافقة الجمعية غير العادية للشركتين.