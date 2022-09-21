أعلنت وزارة الاعلام أن نحو 1200 مندوب من الوزارة خضعوا لدورات تدريبية وتعريفية على الأنظمة التقنية الحديثة لانجاح العملية الانتخابية إعلاميا بما يليق بمكانة الكويت على خارطة الدول الديموقراطية.



وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد، في تصريح صحافي، ان الوزارة استكملت استعداداتها لتغطية انتخابات «أمة 2022» بتسخير كل الجهود البشرية والفنية لانجاح العملية الانتخابية بمواكبة المتطلبات الفنية لسرعة ودقة نقل النتائج بالصوت والصورة ومتابعتها في 759 لجنة أصلية وفرعية في الدوائر الانتخابية الخمس.



واضافت مراد ان العمل جار لضمان تغطية شاملة وتفصيلية للحدث الديموقراطي في الدوائر الانتخابية من خلال شبكة مراسلين وخمسة استديوهات خارجية واستوديو مركزي للتغطية التلفزيونية من 8 صباحا إلى 8 مساء اضافة الى «استديو 800» لتغطية فرز الأصوات وإعلان النتائج بسرعة ودقة عالية.



وأوضحت أن وكيل الوزارة بالتكليف محمد بن ناجي حرص على تواجده في أول جلسة لتدريب شبكة المندوبين على استخدام التطبيقات التكنولوجية والتقنيات الحديثة وطرق سير العمل باحترافية ومهنية.



وأكدت الدور الحيوي للمناديب في انجاح التغطية التلفزيونية لهذا الحدث الديموقراطي منذ الساعات الأولى للفرز بعد اغلاق صناديق الاقتراع إلى حين اعتماد وإعلان النتائج النهائية.