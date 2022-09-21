أقام رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، ظهر أمس مأدبة غداء، في دارته، على شرف السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، بحضور حشد من المدعوين.



وفي كلمة له، أكد مخزومي أن «السعودية لم تتوقف يوما عن مساعدة ودعم لبنان وشعبه، وهي لا تتدخل في شؤونه الداخلية كما أن المملكة لن تترك لبنان من غير دعم ومؤازرة»، وقال إن المملكة تتطلع إلى مستقبل لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية التي تعدها للبنان القادم.



وأضاف: أثق في أن التغيير قادم لا محال، فالانتخابات النيابية أفرزت طبقة جديدة ولن نسمح باستمرار النهج القائم.



من جهته، شكر البخاري مخزومي على استضافته، لافتا إلى أن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي المستقبلية والمشاريع التي تعدها المملكة ليست للسعودية فحسب بل للشرق الأوسط كله. وشدد على أنه «من الضروري أن يباشر لبنان الإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب».