بشرى شعبان



كشفت مصادر خاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» عن ان لجنة مشتركة مكونة من الهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة الغذاء ووزارة الداخلية أطلقت حملات تفتيشية ميدانية بشكل يومي وفي المناطق التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بخدمة توصيل الطلبات.

وسيجري التأكد من امتلاك سائق المركبة ترخيصا صحيا وبطاقة مدنية صالحة تعود إقامتها الى صاحب العمل نفسه. وفي حال تم ضبط عامل في غير مكان عمله ستتم إحالته إلى مباحث شؤون الإقامة لاستكمال الإجراءات التي ستنتهي بالإبعاد عن البلاد.

أما في حال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في المركبات سيتم تسجيل غرامات مالية ومخالفات على صاحب العمل والعامل. فيما سيتولى قطاع المرور فحص المركبات الخاصة بتوصيل الطلبات والتأكد من سلامتها، كما ستقوم هيئة الغذاء بالتأكد من الاشتراطات الصحية للعامل ونظافة المركبة ووجود التراخيص.