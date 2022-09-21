ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه واستمرارا لحملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض السيطرة الأمنية وهيبة القانون على مختلف مناطق البلاد، قامت القطاعات الأمنية الميدانية ممثلة بقطاع شؤون الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات، وبحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، اليوم الثلاثاء بحملة أمنية مفاجئة على منطقة الرقعي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا أمنية.



وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لفرض سيطرة القانون على الجميع وضبط المخالفين والمطلوبين والتصدي لكل أشكال الجريمة، ودعت الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون، وشددت على حمل الأوراق الثبوتية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.